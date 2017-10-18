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В Ингушетии зафиксирована рекордно низкая смертность от алкоголя

Общество
18 октября, 0:46 UTC+3 МАГАС МАГАС 18, октября. /ТАСС

Глава Народного Собрания республики Зелимхан Евлоев отметил, что одной из причин снижения употребления алкоголя жителями региона является религиозный фактор

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МАГАС, 18 октября. /ТАСС/. Принимаемые властями и общественностью Ингушетии меры, направленные на снижение употребления жителями республики алкоголя, привели к снижению "алкогольной" смертности, сообщил ТАСС глава Народного Собрания республики Зелимхан Евлоев.

"Нашим парламентом создана и эффективно действует нормативная база, ограничивающая розничную торговлю спиртных напитков. В частности, мы ужесточили правила продажи алкоголя в ночное время. С 22 вечера до восьми часов утра крепкие напитки в республике продавать нельзя", - сказал он, комментируя данные Росстата, согласно которым в Ингушетии, в Дагестане и Ханты-Мансийском округе зафиксирован рекордно низкий показатель "алкогольной" смертности.

Он отметил, что "помимо введенных законодательных ограничений на снижение числа лиц, потребляющих спиртные напитки, оказывают влияние профилактические мероприятия, проводимые общественностью".

Евлоев подчеркнул, что важное место на снижение употребления жителями региона алкоголя занимает и религиозный фактор. "Что касается смертности, то у нас в республике всего несколько точек, где лицензирована розничная торговля спиртосодержащей продукции, и потому исключена возможность появления на прилавках контрофактной продукции, употребление которой приводит к летальным последствиям во многих регионах страны", - сказал он.

По данным Росстата в Ингушетии, Дагестане и Ханты- Мансийском округе "алкогольные" смерти в январе-августе текущего года составили рекордно низкие для России 0,3 случая на 100 тысяч человек.

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