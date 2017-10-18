Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: брата Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах

Общество
18 октября, 2:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, октября. /ТАСС

С обвинениями в отношении Боба Вайнштейна выступила продюсер Аманда Сегел, с которой тот работал на съемках телевизионного сериала для канала Spike

Поделиться
Материал из 1 страницы
Боб Вайнштейн

Боб Вайнштейн

© AP Photo/Chris Pizzello

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Американского продюсера Боба Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах, как и ранее в этом месяце его старшего брата Харви. Об этом сообщил во вторник журнал Variety.

Смотрите также
Харви Вайнштейн

Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

Как отмечается в публикации, продюсер Аманда Сегел рассказала журналистам издания, что подверглась домогательствам со стороны Боба Вайнштейна. Он якобы во время съемок телевизионного сериала для канала Spike с лета 2016 года настойчиво попытался завязать с ней романтические отношения, в частности, неоднократно приглашал на ужин. Как отмечается в материале, Сегел спустя три месяца заявила через своего адвоката о готовности остановить работу над сериалом, если Вайнштейн не прекратит обращаться к ней по личным вопросам.

Как следует из материала, Сегел расценивает действия Боба Вайнштейна как домогательства. По ее мнению, продюсер должен был прекратить ее беспокоить после того, как она в первый раз отвергла его ухаживания. "Боб говорил мне, что хочет, чтобы мы были друзьями. Он желал не дружбы, он хотел большего", - приводит издание слова Сегел.

Официальный представитель Боба Вайнштейна опубликовал заявление, в котором отверг обвинения Сегел, а также утверждения о каком-либо недопустимом поведении со стороны своего клиента.

Смотрите также

Боб Вайнштейн отрицает передачу компромата о домогательствах брата к женщинам газете NYT

СМИ: обвиненный в домогательствах продюсер винит в своих бедах младшего брата

"Боб Вайнштейн ужинал с госпожой Сегел в Лос-Анджелесе в июне 2016 года. Он отрицает утверждения о том, что вел себя несоответствующим образом во время ужина или после него", - говорится в документе.

Адвокат Боба Вайнштейна Берт Филдс в свою очередь заявил, что располагает электронными письмами, подтверждающими невиновность его клиента. Филдс подчеркнул, что даже если считать слова Сегел правдой, то описываемые ею действия "невозможно приравнять к сексуальным домогательствам", так как Вайнштейн не пытался к ней прикоснуться. Представители канала Spike заявили, что намерены провести расследование в связи с утверждениями Сегел.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Скандал вокруг Харви Вайнштейна
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Спартак" забил пять голов "Севилье" и одержал историческую победу
2
Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой
3
Минобороны испытало новую ракету для комплекса "Искандер"
4
CNN: в Вашингтоне утверждают, что предприниматель из РФ пытался повлиять на выборы в США
5
"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионов
6
Биография Дмитрия Пескова
7
СМИ: сирийские войска начали штурм кварталов Дейр-эз-Зора, захваченных террористами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама