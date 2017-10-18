СМИ: брата Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Американского продюсера Боба Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах, как и ранее в этом месяце его старшего брата Харви. Об этом сообщил во вторник журнал Variety.

Как отмечается в публикации, продюсер Аманда Сегел рассказала журналистам издания, что подверглась домогательствам со стороны Боба Вайнштейна. Он якобы во время съемок телевизионного сериала для канала Spike с лета 2016 года настойчиво попытался завязать с ней романтические отношения, в частности, неоднократно приглашал на ужин. Как отмечается в материале, Сегел спустя три месяца заявила через своего адвоката о готовности остановить работу над сериалом, если Вайнштейн не прекратит обращаться к ней по личным вопросам.

Как следует из материала, Сегел расценивает действия Боба Вайнштейна как домогательства. По ее мнению, продюсер должен был прекратить ее беспокоить после того, как она в первый раз отвергла его ухаживания. "Боб говорил мне, что хочет, чтобы мы были друзьями. Он желал не дружбы, он хотел большего", - приводит издание слова Сегел.

Официальный представитель Боба Вайнштейна опубликовал заявление, в котором отверг обвинения Сегел, а также утверждения о каком-либо недопустимом поведении со стороны своего клиента.

"Боб Вайнштейн ужинал с госпожой Сегел в Лос-Анджелесе в июне 2016 года. Он отрицает утверждения о том, что вел себя несоответствующим образом во время ужина или после него", - говорится в документе.

Адвокат Боба Вайнштейна Берт Филдс в свою очередь заявил, что располагает электронными письмами, подтверждающими невиновность его клиента. Филдс подчеркнул, что даже если считать слова Сегел правдой, то описываемые ею действия "невозможно приравнять к сексуальным домогательствам", так как Вайнштейн не пытался к ней прикоснуться. Представители канала Spike заявили, что намерены провести расследование в связи с утверждениями Сегел.