В США суд отменил решение о выплате J&J $72 млн семье умершей от рака женщины

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НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Суд в США отменил решение о выплате компанией Johnson & Johnson (J&J) $72 млн компенсации семье женщины, умершей от рака, который развился у нее в результате использования продукции производства J&J. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.
В феврале прошлого года жюри присяжных в Сент-Луисе (штат Миссури) обязало J&J выплатить указанную сумму родственникам жительницы Бирмингема (штат Алабама) Жаклин Фокс. Она скончалась в октябре 2015 года в возрасте 62 лет. Семья утверждала, что рак развился у женщины после того, как она в течение более 35 лет регулярно пользовалась продукцией J&J, в том числе средствами для интимной гигиены и детской присыпкой.
Однако во вторник апелляционный суд в Миссури отменил решение нижестоящей инстанции, так как, по его словам, при подаче иска от имени Фокс был нарушен ряд процедурных и юридических моментов. Коллегия в составе трех судей заявила, что семья погибшей не имела права подавать иск в штате, где женщина не проживала. Коллегия, по ее словам, руководствовалась решением Верховного суда США, который ранее постановил, что при рассмотрении подобных дел нижестоящие суды в конкретных штатах не могут рассматривать исковые заявления в случае, если истцы и компания-ответчик находятся на территории других штатов.
Всего против J&J, которую обвиняют в мошенничестве и сокрытии информации о том, что ее продукция может нанести непоправимый вред здоровью, подано уже около 4,8 тыс. исков. По четырем из них компанию признали виновной, обязав выплатить в общей сложности более $300 млн.