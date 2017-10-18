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В США суд отменил решение о выплате J&J $72 млн семье умершей от рака женщины

Общество
18 октября, 2:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, октября. /ТАСС

Апелляционный суд пояснил, что при подаче иска от имени женщины было нарушено несколько процедурных и юридических моментов

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© AP Photo/Mike Derer

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Суд в США отменил решение о выплате компанией Johnson & Johnson (J&J) $72 млн компенсации семье женщины, умершей от рака, который развился у нее в результате использования продукции производства J&J. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

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В феврале прошлого года жюри присяжных в Сент-Луисе (штат Миссури) обязало J&J выплатить указанную сумму родственникам жительницы Бирмингема (штат Алабама) Жаклин Фокс. Она скончалась в октябре 2015 года в возрасте 62 лет. Семья утверждала, что рак развился у женщины после того, как она в течение более 35 лет регулярно пользовалась продукцией J&J, в том числе средствами для интимной гигиены и детской присыпкой.

Однако во вторник апелляционный суд в Миссури отменил решение нижестоящей инстанции, так как, по его словам, при подаче иска от имени Фокс был нарушен ряд процедурных и юридических моментов. Коллегия в составе трех судей заявила, что семья погибшей не имела права подавать иск в штате, где женщина не проживала. Коллегия, по ее словам, руководствовалась решением Верховного суда США, который ранее постановил, что при рассмотрении подобных дел нижестоящие суды в конкретных штатах не могут рассматривать исковые заявления в случае, если истцы и компания-ответчик находятся на территории других штатов.

Всего против J&J, которую обвиняют в мошенничестве и сокрытии информации о том, что ее продукция может нанести непоправимый вред здоровью, подано уже около 4,8 тыс. исков. По четырем из них компанию признали виновной, обязав выплатить в общей сложности более $300 млн.

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