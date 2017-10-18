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Арестованное в ОАЭ российское судно Crystal East подаст сигнал SOS

Общество
18 октября, 5:35 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 18, октября. /ТАСС

Представитель судовладельца пояснил, что это будет сделано для привлечения внимания портовых властей к проблеме жизнеобеспечения корабля, который вскоре окажется обесточен из-за отсутствия топлива

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ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Арестованное по иску "Газпромбанка" судно Crystal East под флагом РФ, которое стоит в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с семью российскими моряками на борту, в четверг подаст сигнал SOS, чтобы привлечь внимание портовых властей к проблеме его жизнеобеспечения. На судне заканчивается топливо, сообщил в среду корреспонденту ТАСС представитель компании-судовладельца "Находка Портбункер" Вячеслав Цой.

"Через пять дней на судне закончится топливо, бункер, и тогда оно окажется обесточенным, а все продукты, что на нем есть, испортятся. Мы направили официальные письма правлению банка и консулу о том, что планируем дать сигнал SOS в порту. Это позволит привлечь внимание портовых властей к проблеме жизнеобеспечения судна", - рассказал собеседник.

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В письме на имя консула РФ в Дубае и Северных Эмиратах Гочи Буачидзе и председателя правления "Газпромбанка" Андрея Акимова, которое есть в распоряжении ТАСС, говорится, что при отсутствии запасов собственного бункера судно будет обесточено, отключатся системы кондиционирования и морозильные камеры, это может привести к ситуации, когда люди физически не смогут находиться на судне. У "Находка Портбункер" и конкурсного управляющего отсутствует возможность несения расходов по обеспечению судна продуктами питания, водой, связью, собственным бункерным топливом и маслом, отметил собеседник.

Похожая ситуация сложилась на еще одном судне компании, нефтеналивном танкере Carolina Wind, на ней также находятся семь моряков, но их документы на борту судна, и планируется, что люди в ближайшее время покинут корабль. На нем запасов топлива хватит на шесть дней, оно также подаст сигнал бедствия.

Судно Crystal East стоит в порту с июля, на борту находятся семь моряков из Приморского края, которые обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуть документы и организовать репатриацию. К ситуации подключились дипломаты. Так, по словам консула РФ в Дубае (ОАЭ) Антона Шарагова, консульство плотно занимается этой проблемой уже два месяца. Шарагов сообщил, что консульство находится в контакте с транспортной службой эмирата, в котором стоит арестованное судно, с министерством иностранных дел ОАЭ, портовыми властями. Он пояснил, что российские моряки смогут беспрепятственно покинуть арабскую страну после смены экипажа, которая задерживается из-за того, что местные агенты отказываются работать с судном.

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