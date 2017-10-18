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Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год

Общество
18 октября, 7:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Десятидневный отдых придется на новогодние и рождественские праздники

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

Инфографика Календарь выходных и праздничных дней 2017

Календарь выходных и праздничных дней 2017

Сколько россияне будут отдыхать в новом году

"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет: перенести в 2018 году следующие выходные дни: с субботы 6 января на пятницу 9 марта; с воскресенья 7 января на среду 2 мая; с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля; с субботы 9 июня на понедельник 11 июня; с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря", - говорится в тексте.

Таким образом, самый длинный отдых (10 дней) придется на новогодние и рождественские праздники: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. С 23 по 25 февраля будет праздноваться День защитника Отечества, с 8 по 11 марта - Международный женский день. На праздник Весны и Труда придется четыре дня выходных с 29 апреля по 2 мая. Отдельно отмечается 9 мая - День Победы. Летом россияне уйдут на трехдневный отдых с 10 по 12 июня на празднование Дня России, такие же по длительности выходные ждут их с 3 по 5 ноября, когда отмечается День народного единства.

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