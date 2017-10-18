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Кабмин выделил дополнительно почти 720 млн рублей на лекарства для льготников

Общество
18 октября, 7:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Объем бюджетных ассигнований увеличен до 33,826 млрд рублей

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов до 33,8 млрд руб. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.

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"Во II квартале 2017 года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 127,858 тыс. человек и составило 3 млн 590,838 тыс. человек. В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 719,94 млн рублей (до 33,826 млрд рублей)", - говорится в документе.

В документе также отмечается, что принятое решение, подготовленное Минздравом России, направлено на своевременное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках предоставления набора социальных услуг лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

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