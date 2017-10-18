Си Цзиньпин: Китай будет бороться с изменениями климата в партнерстве с другими странами

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ПЕКИН, 18 октября. /ТАСС/. Китайское правительство намерено бороться с глобальными климатическими изменениями и для решения этой задачи будет активно развивать сотрудничество с другими странами. Об этом в среду на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Нам предстоит предпринять активные усилия с тем, чтобы условия окружающей среды поддерживались на оптимальном уровне, взаимодействовать (с другими государствами - прим. ТАСС) в ответ на происходящие в мире климатические изменения", - отметил он.
По словам главы государства, таким образом китайские власти надеются сохранить Землю как "оазис существования человечества".
В форуме принимают участие 2280 делегатов. После доклада генерального секретаря Центрального комитета КПК Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
Съезд будет проходить до 24 октября, на нем планируется рассмотреть результаты работы партии за последние пять лет, обсудить общественно-экономическую и политическую ситуацию в Китае и других странах, наметить стратегическую линию развития республики на ближайшие годы. Ожидается, что по итогам форума будет обновлена кадровая конфигурация высших партийных органов - Постоянного комитета Политбюро, самого Политбюро и ЦК в целом.