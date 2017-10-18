Сотрудники ГИБДД не будут изымать права на месте нарушения ПДД

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции, согласно новому административному регламенту ГИБДД, который вступает в силу 20 октября, не будут изымать водительское удостоверение на месте нарушения правил дорожного движения. Как сообщил журналистам начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков, теперь водитель может сдать права в Госавтоинспекцию в течение трех дней после совершения нарушения.
"Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения и запрещением эксплуатации транспортного средства, выступавшие ранее как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении", - сказал он, отметив, что нарушитель может сдать права в ГИБДД в течение трех дней после нарушения.
Новый регламент ГИБДД предусматривает также оформление ДТП по упрощенной схеме (так называемому европротоколу), не предусматривающей участие уполномоченных сотрудников полиции.
С 20 октября в силу вступает новый административный регламент ГИБДД, регулирующий деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства.