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Сотрудники ГИБДД не будут изымать права на месте нарушения ПДД

Общество
18 октября, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Согласно новому административному регламенту ГИБДД, водитель может сдать права в Госавтоинспекцию в течение трех дней после совершения нарушения

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции, согласно новому административному регламенту ГИБДД, который вступает в силу 20 октября, не будут изымать водительское удостоверение на месте нарушения правил дорожного движения. Как сообщил журналистам начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков, теперь водитель может сдать права в Госавтоинспекцию в течение трех дней после совершения нарушения.

"Исключены нормы, связанные с изъятием водительского удостоверения и запрещением эксплуатации транспортного средства, выступавшие ранее как меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении", - сказал он, отметив, что нарушитель может сдать права в ГИБДД в течение трех дней после нарушения.

Новый регламент ГИБДД предусматривает также оформление ДТП по упрощенной схеме (так называемому европротоколу), не предусматривающей участие уполномоченных сотрудников полиции.

С 20 октября в силу вступает новый административный регламент ГИБДД, регулирующий деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства.

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