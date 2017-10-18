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Ямальские артисты представят в Эстонии культуру коренных народов Севера

Общество
18 октября, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Кроме того, программа праздничных мероприятий включает презентации, мастер-классы, выставки традиционных костюмов и предметов декоративно-прикладного искусства

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© Анатолий Струнин/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Артисты из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представят культуру коренных малочисленных народов Севера на Днях родственных финно-угорских народов в Эстонии. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В этом году представители ансамбля селькупской песни "Мачит коймы" и национального ансамбля танца "Сыра-Сэв" до 22 октября будут знакомить с культурой коренных малочисленных народов Севера ЯНАО жителей городов Таллинн, Тарту и Обниц. Программа праздничных мероприятий помимо концертных выступлений включает презентации, мастер-классы, выставки традиционных костюмов и предметов декоративно-прикладного творчества", - сообщили в пресс-службе.

Дни родственных народов - это одно из старейших культурных событий в финно-угорском мире. Мероприятия проводятся для сохранения исконных традиций финно-угров и развития многостороннего международного сотрудничества.

На Ямале в местах проживания коренных малочисленных народов Севера действует восемь центров национальных культур, три дома ремесел, 14 музейных учреждений, в национальных поселках строятся модульные дома культуры. Представители арктического региона ежегодно принимают участие в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (Москва). В муниципалитетах проходят национальные праздники - "Мудрость серебряной тундры" (Ямальский район), "Все народы в гости к нам" (Тазовский район), "Дети Севера" (Надымский район), "Медвежьи игрища", "Ван рутат" (Шурышкарский район).

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