Депутат КПРФ пожаловался Володину на то, что его публично не поздравляют с днем рождения

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов пожаловался в среду спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину на то, что за все время работы в палате его публично не поздравляли с днем рождения.
Свое заявление коммунист сделал после того, как Володин традиционно в начале пленарного заседания перечислил именинников, у которых выпадает на этот день личный праздник. В среду день рождения отмечают единороссы Николай Гончар и Лариса Тутова. Традиционно парламентарии аплодируют именинникам.
"Уважаемый Вячеслав Викторович, я голубой завистью завидую всем тем, кого вы поздравляете. Почему? Я 27 лет в парламенте, у меня день рождения 30 октября, и всегда выездная неделя. За 27 лет никто публично меня не поздравил", - посетовал Харитонов.
Последняя неделя каждого месяца в соответствии с регламентом Госдумы является региональной, когда депутаты уезжают в субъекты, которые представляют в нижней палате.
"Коллеги, нам нужно будет исправить ошибку, - отреагировал Володин с улыбкой. - Давайте договоримся: 30 октября мы каждый наберем [номер] телефона Николая Михайловича [Харитонова] и начнем поздравлять, независимо от того, в каком регионе мы будем находиться".
"Можно будет поздравить вас, Николай Михайлович?", - тем не менее поинтересовался спикер. Он также уточнил, где будет в свой день рождения Харитонов. "В Якутии? Надеемся, связь будет у вас там, либо придется поздравлять потом уже ", - заключил глава палаты, добавив также, что лучший подарок для Харитонова - это то, что он уже 27 лет встречает день рождения как депутат Госдумы.