Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дом моды дочери Кадырова вновь перенес показ в парк "Зарядье"

Общество
18 октября, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Показ состоится 24 октября в 19:00

Поделиться
Материал из 1 страницы
Показ коллекции главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой

Показ коллекции главного дизайнера Дома моды Firdaws Айшат Кадыровой

© Елена Афонина/ТАСС, архив

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дом моды Firdaws, которым руководит дочка главы Чечни Айшат Кадырова, решил вернуть свой предстоящий показ в парк "Зарядье". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь дома моды Екатерина Рублева.

СПЕЦПРОЕКТ

Городская утопия

Зачем идти в парк "Зарядье" сейчас и через полгода

Накануне Айшат Кадырова сообщила ТАСС, что показ коллекции "Горная жемчужина", состоящий из 47 платьев, переносится из "Зарядья" в концертный зал "Барвиха Luxury Village" и состоится не 20 октября, как планировалось, а на неделю позже - 27 октября. Глава дома моды сослалась на письмо мэрии Москвы, в котором ее уведомили, что в "Зарядье" по техническим причинам вышли из строя три зала, медиацентр в их числе.

В среду представитель модного дома сообщила о возвращении показа в "Зарядье" и новом изменении даты.

"Айшат Кадырова перенесла показ на 24 октября на семь часов вечера в медиацентр парка "Зарядье", - сказала Рублева.

ТАСС не располагает комментарием руководства парка "Зарядье" о технических неполадках и их устранении.

Модный дом Firdaws был основан супругой главы Чечни Медни Кадыровой в октябре 2009 года. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года". В 2016 году Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
2
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
3
Умер бизнесмен Левон Айрапетян
4
В Ростовской области задержали участника организации "Правый сектор"
5
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
6
Кремль констатирует нестабильную ситуацию в Киеве
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама