Дом моды дочери Кадырова вновь перенес показ в парк "Зарядье"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Дом моды Firdaws, которым руководит дочка главы Чечни Айшат Кадырова, решил вернуть свой предстоящий показ в парк "Зарядье". Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь дома моды Екатерина Рублева.

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Накануне Айшат Кадырова сообщила ТАСС, что показ коллекции "Горная жемчужина", состоящий из 47 платьев, переносится из "Зарядья" в концертный зал "Барвиха Luxury Village" и состоится не 20 октября, как планировалось, а на неделю позже - 27 октября. Глава дома моды сослалась на письмо мэрии Москвы, в котором ее уведомили, что в "Зарядье" по техническим причинам вышли из строя три зала, медиацентр в их числе.

В среду представитель модного дома сообщила о возвращении показа в "Зарядье" и новом изменении даты.

"Айшат Кадырова перенесла показ на 24 октября на семь часов вечера в медиацентр парка "Зарядье", - сказала Рублева.

ТАСС не располагает комментарием руководства парка "Зарядье" о технических неполадках и их устранении.

Модный дом Firdaws был основан супругой главы Чечни Медни Кадыровой в октябре 2009 года. В 2011 году он завоевал в Москве Гран-при международного конкурса модельеров "Кутюрье года". В 2016 году Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери Айшат. Особое внимание молодой руководитель уделяет молодежной моде с элементами национального колорита.