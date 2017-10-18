Путин направил приветствие участникам Российской экологической недели

Липницкая будет комментировать российский этап Гран-при по фигурному катаниюСпорт 18 октября, 12:03
Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 18 октября, 12:00
Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы коленаСпорт 18 октября, 11:56
Умер бизнесмен Левон АйрапетянОбщество 18 октября, 11:55
Глава ВТБ24: ставки по вкладам скоро достигнут исторического минимумаЭкономика и бизнес 18 октября, 11:51
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск "Технопромэкспорта" к SiemensЭкономика и бизнес 18 октября, 11:46
Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Бейтиа объявила о завершении карьерыСпорт 18 октября, 11:45
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеруОбщество 18 октября, 11:41
Мэр Красноярска Акбулатов отказался выдвигаться на новый срокСибирь 18 октября, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III Российской экологической недели, которая начинает свою работу 18 октября в Москве. Соответствующая телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что Российская экологическая неделя - содержательный и многогранный проект, который служит развитию экологической культуры, продвижению ценностей ответственного, бережного отношения к окружающей среде и уникальным природным богатствам страны. "В нынешнем году, объявленном в России Годом экологии, эти проблемы приобретают особое значение", - подчеркнул президент.
Глава государства выразил надежду, что деловые и культурные мероприятия, образовательные акции, выставочные экспозиции будут способствовать привлечению широкого общественного внимания к экологической тематике, популяризации идей перехода к "зеленым" технологиям, а также придадут новый импульс системной реализации экологических, природоохранных инициатив и вовлечению в эту работу молодежи. "И конечно, важно, чтобы на этом направлении в полной мере был задействован творческий, созидательный потенциал общественных объединений, органов власти, бизнеса, СМИ", - добавил президент.
Путин пожелал участникам и гостям Российской экологической недели "успехов в значимой и востребованной деятельности".