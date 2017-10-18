Путин направил приветствие участникам Российской экологической недели

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III Российской экологической недели, которая начинает свою работу 18 октября в Москве. Соответствующая телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Российская экологическая неделя - содержательный и многогранный проект, который служит развитию экологической культуры, продвижению ценностей ответственного, бережного отношения к окружающей среде и уникальным природным богатствам страны. "В нынешнем году, объявленном в России Годом экологии, эти проблемы приобретают особое значение", - подчеркнул президент.

Глава государства выразил надежду, что деловые и культурные мероприятия, образовательные акции, выставочные экспозиции будут способствовать привлечению широкого общественного внимания к экологической тематике, популяризации идей перехода к "зеленым" технологиям, а также придадут новый импульс системной реализации экологических, природоохранных инициатив и вовлечению в эту работу молодежи. "И конечно, важно, чтобы на этом направлении в полной мере был задействован творческий, созидательный потенциал общественных объединений, органов власти, бизнеса, СМИ", - добавил президент.

Путин пожелал участникам и гостям Российской экологической недели "успехов в значимой и востребованной деятельности".