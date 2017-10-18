Четверть муниципалитетов Приморья вели противопожарную работу с нарушениями

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Прокуратура нашла нарушения в работе девяти из 34 муниципалитетов Приморского края по предупреждению и тушению лесных пожаров и внесла 14 представлений об их устранении. Нарушения выявлены в ходе проверок в связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Нарушения выявлены в деятельности органов местного самоуправления Дальнегорского и Уссурийского городских округов, Кавалеровского, Кировского, Пожарского, Дальнереченского, Октябрьского и Ольгинского муниципальных районов <…> надзирающими прокурорами главам соответствующих муниципальных образований внесены 14 представлений", - сообщает пресс-служба.

По данным департамента лесного хозяйства Приморского края, пожары возникают из-за местных жителей.

"Между тем должностными лицами регионального управления УМВД за весь истекший период 2017 года возбуждено лишь 40 дел об административных правонарушениях. Это свидетельствует о ненадлежащей организации работы управления МВД по Приморскому краю. Начальнику управления внесено представление", - говорится в сообщении прокуратуры.

Представление об устранении нарушений внесено также начальнику приморского управления МЧС, еще шесть представлений - руководителям краевого лесничества и его филиалов и шесть - руководству КГБУ "Приморская авиабаза".

"Всего в течение осеннего пожароопасного периода 2017 года прокуроры выявили 42 нарушения закона, с целью устранения которых принят комплекс мер реагирования", - говорится в сообщении пресс-службы.

В среду в крае действует 16 природных пожаров на площади в 2,4 тыс. га. В ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 40 единиц техники. Режим ЧС муниципального уровня введен в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.