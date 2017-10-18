Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 130 призывников придут на альтернативную службу в "Почту России"

Общество
18 октября, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В различных структурах федерального почтового оператора уже проходят альтернативную службу около 400 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Почта России" примет около 130 призывников на альтернативную службу в период осеннего военного призыва, который начался с 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"В период осеннего военного призыва с 1 октября до 31 декабря на работу в филиалы "Почты России" будут приняты до 130 граждан для прохождения альтернативной гражданской службы. Молодых людей ждут рабочие специальности операторов связи, почтальонов, операторов сортировочных центров и водителей. Срок обязательной работы составляет 21 месяц, но нередки случаи, когда по окончании службы люди остаются работать в том же коллективе", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в различных структурах федерального почтового оператора уже проходят альтернативную службу около 400 человек.

"На всем протяжении службы работнику выплачивается полная заработная плата по занимаемой им должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебном заведении, оплачиваемые больничные, организуется необходимое профессиональное обучение", - отметил собеседник.

Некоторые филиалы "Почты России" готовы предоставить общежитие работникам из других регионов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Арбитражный суд Москвы принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама