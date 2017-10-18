Около 130 призывников придут на альтернативную службу в "Почту России"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Почта России" примет около 130 призывников на альтернативную службу в период осеннего военного призыва, который начался с 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.

"В период осеннего военного призыва с 1 октября до 31 декабря на работу в филиалы "Почты России" будут приняты до 130 граждан для прохождения альтернативной гражданской службы. Молодых людей ждут рабочие специальности операторов связи, почтальонов, операторов сортировочных центров и водителей. Срок обязательной работы составляет 21 месяц, но нередки случаи, когда по окончании службы люди остаются работать в том же коллективе", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в различных структурах федерального почтового оператора уже проходят альтернативную службу около 400 человек.

"На всем протяжении службы работнику выплачивается полная заработная плата по занимаемой им должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебном заведении, оплачиваемые больничные, организуется необходимое профессиональное обучение", - отметил собеседник.

Некоторые филиалы "Почты России" готовы предоставить общежитие работникам из других регионов.