Около 130 призывников придут на альтернативную службу в "Почту России"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. "Почта России" примет около 130 призывников на альтернативную службу в период осеннего военного призыва, который начался с 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"В период осеннего военного призыва с 1 октября до 31 декабря на работу в филиалы "Почты России" будут приняты до 130 граждан для прохождения альтернативной гражданской службы. Молодых людей ждут рабочие специальности операторов связи, почтальонов, операторов сортировочных центров и водителей. Срок обязательной работы составляет 21 месяц, но нередки случаи, когда по окончании службы люди остаются работать в том же коллективе", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, в различных структурах федерального почтового оператора уже проходят альтернативную службу около 400 человек.
"На всем протяжении службы работнику выплачивается полная заработная плата по занимаемой им должности, предоставляются отпуска, в том числе для сдачи экзаменационной сессии в учебном заведении, оплачиваемые больничные, организуется необходимое профессиональное обучение", - отметил собеседник.
Некоторые филиалы "Почты России" готовы предоставить общежитие работникам из других регионов.