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Росгвардия планирует открыть свой факультет в институте физкультуры Минобороны РФ

Общество
18 октября, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

По словам начальника Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрия Бабкина, подготовка сотрудников в этом институте уже осуществляется

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Росгвардия ведет работу по открытию факультета ведомства в Военном институте физической культуры Минобороны РФ. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин.

"Мы образуем свой факультет в институте физкультуры Минобороны РФ. Работа уже практически заканчивается (по открытию факультета - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, подготовка сотрудников Росгвардии уже осуществляется в этом институте.

Бабкин также сообщил, что Росгвардия заключила соглашения и подписала протоколы о взаимодействии в подготовке кадров с Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и Службой внешней разведки России.

Еще один факультет Росгвардии откроется в Воронежском институте МВД России для подготовки специалистов вневедомственной охраны. Кадры будут готовиться по двум направлениям - радиотехника и командиры подразделений. Бабкин также отметил, что ведомство увеличило набор на факультете спецназначения в Новосибирском институте Росгвардии для подразделений ОМОН.

В систему Росгвардии входят четыре военных института, расположенных в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми.

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