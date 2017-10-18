Росгвардия планирует открыть свой факультет в институте физкультуры Минобороны РФ

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Росгвардия ведет работу по открытию факультета ведомства в Военном институте физической культуры Минобороны РФ. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин.
"Мы образуем свой факультет в институте физкультуры Минобороны РФ. Работа уже практически заканчивается (по открытию факультета - прим. ТАСС)", - сказал он.
По его словам, подготовка сотрудников Росгвардии уже осуществляется в этом институте.
Бабкин также сообщил, что Росгвардия заключила соглашения и подписала протоколы о взаимодействии в подготовке кадров с Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и Службой внешней разведки России.
Еще один факультет Росгвардии откроется в Воронежском институте МВД России для подготовки специалистов вневедомственной охраны. Кадры будут готовиться по двум направлениям - радиотехника и командиры подразделений. Бабкин также отметил, что ведомство увеличило набор на факультете спецназначения в Новосибирском институте Росгвардии для подразделений ОМОН.
В систему Росгвардии входят четыре военных института, расположенных в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми.