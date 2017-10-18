Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова заключила соглашение о сотрудничестве с АСИ

Общество
18 октября, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что стороны уже реализуют совместный проект "Наставничество"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали в среду соглашение о сотрудничестве.

Кузнецова сообщила, что сотрудничество с АСИ будет идти "в трех плоскостях". "Это координация в тех темах, посвященных детским проблемам, над которыми работает наш институт [детских омбудсменов]; это развитие паллиативной помощи детям, развитие добровольчества. Второе направление - участие в проектах друг друга - это проект уполномоченного "Проектный офис" с участием законодателей, АСИ, где можно будет представлять различные инициативы, в том числе и законодательные. И третье - пункт наиболее широкий, и здесь мы поставим многоточие, - это новые проекты", - сказала она журналистам после подписания соответствующего документа.

Со своей стороны гендиректор АСИ Светлана Чупшева сообщила, что агентство и уполномоченный по правам ребенка уже реализуют совместный проект "Наставничество". "Идея заключается в том, чтобы развивать институт наставничества к детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, остались без попечения родителей", - сообщила она. По ее словам, АСИ готовит таких наставников. "Уже подготовили более 200 наставников, которые прошли обучение", - сказала Чупшева, отметив, что среди наставников есть и губернаторы.

Документ, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, предусматривает, в частности, "реализацию совместных проектов и программ в сфере поддержки добровольчества; содействие внедрению методик поиска пропавших людей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, добровольцев, других институтов гражданского общества; содействие устранению барьеров и тиражированию лучших практик в области организации совместного пребывания детей с родителями в отделениях реанимации и интенсивной терапии", а также реализацию совместных инициатив в области поддержки материнства, включая стимулирование трудоустройства женщин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
2
Арбитражный суд Москвы принял встречный иск "Технопромэкспорта" к Siemens
3
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
4
СМИ: Украина не договорилась с МВФ
5
Михаил Кокшенов находится в реанимации в тяжелом состоянии
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Новый регламент ГИБДД не запрещает снимать сотрудников на видеокамеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама