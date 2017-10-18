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Умер бизнесмен Левон Айрапетян

Общество
18 октября, 11:55 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 18, октября. /ТАСС

Предприниматель страдал онкологическим заболеванием, ранее он был осужден в России за хищение $700 тыс. у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева

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Предприниматель Левон Айрапетян

Предприниматель Левон Айрапетян

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЕРЕВАН, 18 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Армении Тигран Балаян сообщил в среду в своем Twitter о смерти московского предпринимателя, директора издательского дома "Собеседник" Левона Айрапетяна, который осужден в России за хищение $700 тыс. у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.

В июне прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Айрапетяна к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Одновременно суд обязал бизнесмена выплатить в пользу потерпевших 20,8 млн рублей. По материалам следствия, предприниматель обманул мать Изместьева, который осужден к пожизненному заключению за терроризм и другие тяжкие преступления, пообещав за $700 тыс. добиться более мягкого приговора для ее сына.

В декабре Мосгорсуд отказался снять арест с имущества Айрапетяна, отклонив апелляционную жалобу его защиты. Квартира Айрапетяна на Пречистенке и банковские счета на сумму $300-400 тыс. находятся под арестом.

Айрапетян страдал онкологическим заболеванием.

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