Умер бизнесмен Левон Айрапетян

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ЕРЕВАН, 18 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Армении Тигран Балаян сообщил в среду в своем Twitter о смерти московского предпринимателя, директора издательского дома "Собеседник" Левона Айрапетяна, который осужден в России за хищение $700 тыс. у матери бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.
В июне прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Айрапетяна к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Одновременно суд обязал бизнесмена выплатить в пользу потерпевших 20,8 млн рублей. По материалам следствия, предприниматель обманул мать Изместьева, который осужден к пожизненному заключению за терроризм и другие тяжкие преступления, пообещав за $700 тыс. добиться более мягкого приговора для ее сына.
В декабре Мосгорсуд отказался снять арест с имущества Айрапетяна, отклонив апелляционную жалобу его защиты. Квартира Айрапетяна на Пречистенке и банковские счета на сумму $300-400 тыс. находятся под арестом.
Айрапетян страдал онкологическим заболеванием.