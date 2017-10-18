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Умер скульптор Гоги Очиаури

Общество
18 октября, 12:26 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 18, октября. /ТАСС

Скульптор скончался в Тбилиси на 91 году

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ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. Грузинский скульптор Гоги Очиаури скончался в Тбилиси в среду на 91 году жизни. Об этом сообщило Общественное телевидение страны.

Очиаури внес большой вклад в развитие грузинского изобразительного искусства, несколько десятилетий вел плодотворную творческую и педагогическую деятельность.

Очиаури родился 10 января 1927 года в Душетском районе Грузии, в 1953 году окончил Тбилисскую государственную художественную академию, с 1953 года принимал участие в республиканских, всесоюзных и зарубежных выставках. Он является автором известных работ "Важа Пшавела", "Море", "Ты, лоза виноградная", "Древо жизни","Реквием", художником- постановщиком фильма "Алавердоба".

В 2005 году Гоги Очиаури был награжден Орденом Чести (одна из высших госнаград Грузии - прим. ТАСС), а в начале 2012 года - президентским Орденом Сияния.

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