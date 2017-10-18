Минобрнауки и "ВКонтакте" покажут в прямом эфире лекции ведущих вузов

Министерство образования и науки РФ будет показывать в прямом эфире в соцсети "ВКонтакте" лекции из ведущих вузов страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе социальной сети.

Трансляции из таких вузов, как МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, МГТУ им. Баумана, МИСиС, МАИ, МФТИ, Дальневосточный федеральный университет, Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, можно будет посмотреть в официальном сообществе Минобрнауки во "ВКонтакте".

Цикл онлайн-лекций открыли семинары МФТИ по искусственному интеллекту. 18 октября в МГУ им. М. В. Ломоносова с лекцией "Предпринимательское дело, технологии и будущее торговли" выступит создатель Alibaba Group Джек Ма. Прямой эфире начнется в 15:00 мск в сообществе министерства.

19 октября в 11:00 РЭУ им. Г. В. Плеханова состоится открытая лекция Ника Вуйчича, в 19:00 начнется серия лекций "Лобавчевский Lab" Парка науки ННГУ.

Прямые трансляции доступны для всех пользователей "ВКонтакте" как через приложение VK Live, так и на компьютере.