Сергей Донской открыл Российскую экологическую неделю

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской открыл третью Российскую экологическую неделю в среду на Манежной площади.

"Очень важно, что именно это мероприятие показало объединение многих людей - и волонтеров, и экологов... Все это хороший коллектив, который вместе с нами занимается вопросами экологии, вопросами воспитания населения", - сказал он.

Донской осмотрел павильоны с представленной в рамках недели продукцией. В частности, ему рассказали об экологически чистых продуктах, изготовлении посуды из бамбука и сахарного тростника, полезных мобильных приложениях, детских игрушках, сделанных исключительно из хлопка и шерсти, показали экошубы и даже кровать, изготовленную из мха.

На Манежной площади работают небольшие павильоны, где любой желающий может попробовать российские продукты - яблочные чипсы, мед, консервированные грибы. Также здесь можно приобрести одежду и сувенирные сумки из экологически чистых тканей, игрушки, платки, продукцию из дерева.

Здесь же в течение недели будут проходить мастер-классы и лекции на тему экологии.

Вернисаж экологических продуктов привлек иностранных туристов, которые интересуются сувенирами, угощениями из самых разных регионов РФ, приготовленными по секретным рецептам.

О проекте

Третья Российская экологическая неделя будет проходить до 22 октября на Манежной площади. Проект организован Экологической палатой России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Неделя является одним из центральных событий Года экологии. В ее рамках запланировано проведение Международного делового форума, Молодежного экологического форума а также выставка современных достижений науки и производства в сфере защиты окружающей среды и энергосбережения, фестиваль экологического кино "Зеленый век" и показы экологической моды.