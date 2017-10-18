Сергей Донской открыл Российскую экологическую неделю

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской открыл третью Российскую экологическую неделю в среду на Манежной площади.
"Очень важно, что именно это мероприятие показало объединение многих людей - и волонтеров, и экологов... Все это хороший коллектив, который вместе с нами занимается вопросами экологии, вопросами воспитания населения", - сказал он.
Донской осмотрел павильоны с представленной в рамках недели продукцией. В частности, ему рассказали об экологически чистых продуктах, изготовлении посуды из бамбука и сахарного тростника, полезных мобильных приложениях, детских игрушках, сделанных исключительно из хлопка и шерсти, показали экошубы и даже кровать, изготовленную из мха.
На Манежной площади работают небольшие павильоны, где любой желающий может попробовать российские продукты - яблочные чипсы, мед, консервированные грибы. Также здесь можно приобрести одежду и сувенирные сумки из экологически чистых тканей, игрушки, платки, продукцию из дерева.
Здесь же в течение недели будут проходить мастер-классы и лекции на тему экологии.
Вернисаж экологических продуктов привлек иностранных туристов, которые интересуются сувенирами, угощениями из самых разных регионов РФ, приготовленными по секретным рецептам.
Третья Российская экологическая неделя будет проходить до 22 октября на Манежной площади. Проект организован Экологической палатой России при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Неделя является одним из центральных событий Года экологии. В ее рамках запланировано проведение Международного делового форума, Молодежного экологического форума а также выставка современных достижений науки и производства в сфере защиты окружающей среды и энергосбережения, фестиваль экологического кино "Зеленый век" и показы экологической моды.