Минприроды поддержит противопаводковую программу в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов поддержит финансово противопаводковую программу в Приморье. Об этом в среду сообщил на встрече с депутатами Законодательного собрания региона врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"В крае необходимо в плановом порядке создать систему защиты от наводнений. И уже есть договоренность с федеральным центром, в частности с Минприроды, о направлении нам средств на противопаводковые мероприятия. Мы проговорили с министром природных ресурсов Сергеем Донским о поддержке программ по расчистке рек, строительстве дамб на условиях софинансирования", - приводит пресс-служба слова Тарасенко.

Как отмечается, противопаводковая программа активно реализуется в Приморье после тайфуна "Лайонрок", который обрушился на край в прошлом году. Тогда пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов. В течение года проводились работы по углублению и расчистке русел рек, ремонт дамб в центральных и северных районах края. Однако в этом году Приморье вновь пострадало от паводка: затопленными оказались шесть южных районов региона.

Всего же, по оценке специалистов, противопаводковые мероприятия необходимо провести на 44 объектах, предварительная их стоимость составляет более 260 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Андрей Тарасенко, возглавивший Приморье в начале октября, определил борьбу с паводками как одну из основных задач своей работы.