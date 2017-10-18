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В Казани усовершенствуют площадки для чемпионата WorldSkills в 2019 году

Общество
18 октября, 13:02 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 18, октября. /ТАСС

Глава региона выразил уверенность, что такие соревнования повысят престиж рабочих профессий

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АБУ-ДАБИ, 18 октября. /ТАСС/. Площадки для соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани, где в 2019 году пройдет очередной мировой чемпионат, после доработки будут соответствовать всем требованиям WorldSkills International. Об этом заявил журналистам президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в кулуарах международного чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что мировой чемпионат пройдет на территории Международного выставочного центра "Казань Экспо". Данная площадка будет построена к 2018 году специально для проведения мирового чемпионата. Под строительство объекта отведен участок площадью в 74,8 га, расположенный рядом с Международным аэропортом "Казань".

"Мы посмотрели схему организации и размещения здесь и наш запланированный проект: основной и временный выставочный комплекс в Казани - мы по территории соответствуем поставленным задачам", - сказал Минниханов. Он отметил, что специально для чемпионата пространство выставочных комплексов улучшат и приведут к стандартам.

"Мы сейчас смотрим те особенности, которые надо учесть по высоте временных сооружений, у нас пока запланировано несколько ниже. Учтем то, что мы сегодня увидели здесь, как устроена площадка. Наши эмиратские коллеги, мы их знаем, готовы оказать любую консультацию", - добавил президент Татарстана. По его словам, самое сложное - организовать техническую часть, чтобы оборудование, технологии соответствовали тем задачам, которые утвердили WorldSkills.

"Если мы будем проводить такие соревнования, я уверен, что престиж рабочих профессий будет расти", - добавил Минниханов. Представители Татарстана принимают участие в семи компетенциях на чемпионате в Абу-Даби, отметил он.

О чемпионате

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году.

Чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills International, в котором принимает участие около 2,6 тыс. молодых профессионалов и экспертов из 77 стран открылся в Абу-Даби. В состав сборной РФ вошли 58 человек - молодые специалисты, победители российских чемпионатов из 24 регионов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.

Кроме того, в официальную команду России вошли 58 экспертов, 4 тим-лидера, 4 технических администратора по работе с экспертами, 52 переводчика, технические делегаты, ассистенты.

Впервые за всю историю участия в WorldSkills с 2013 года Россия отправляет участников по каждой из компетенций. Итоги соревнований жюри подведет 19 октября на церемонии закрытия, после чего флаг чемпионата торжественно перейдет России.

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