Более 4,5 млн человек посетили выставки РГО "Самая красивая страна"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 4,5 млн человек в России и за рубежом посмотрели выставки "Самая красивая страна" Русского географического общества (РГО). Об этом в среду сообщил президент РГО Сергей Шойгу.
"Мы провели очередной конкурс "Самая красивая страна", результаты впечатляют. Фотографии (не только финалистов, но и других участников) показали на выставках в пятнадцати столицах разных стран и в России. В общей сложности более 4,5 млн человек смогли их посмотреть", - сказал Шойгу.
По его словам, также конкурсные фотографии украсят российские военные объекты в Арктике, так как там "не хватает живой природы".