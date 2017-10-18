Минобрнауки планирует запретить рекламу услуг по написанию дипломов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минобрнауки намерено запретить рекламу оказания услуг по подготовке и написанию дипломных работ. Соответствующий законопроект разместило в среду ведомство на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Не допускается реклама оказания услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ", - отмечается в законопроекте, которым планируется внести изменения в закон "О рекламе".

Кроме того, Минобрнауки намерено обязать вузы публиковать полные тексты выпускных квалификационных работ в интернете.

"Полный текст выпускной квалификационной работы должен быть доступен для ознакомления на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" для любых лиц в течение не менее 6 месяцев со дня защиты выпускной квалификационной работы", - отмечается в законопроекте.

Соответствующие изменения планируется внести в закон "Об образовании в РФ".

Сейчас проект документа находится на этапе публичного обсуждения, который закончится 15 ноября.