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Жириновский предлагает создать федеральную службу по контролю за общепитом

Общество
18 октября, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Лидер ЛДПР указал, что в последнее время участились случаи массового отравления в детских образовательных учреждениях и не только

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает создать в России федеральную службу по контролю качества общественного питания, чтобы "не травили депутатов и граждан по всей стране".

"Хотелось бы, чтобы существовала какая-то федеральная служба или агентство по общественному питанию. У нас детские сады, школы, вузы, тюрьмы, заводы - общественным питанием охвачена вся страна", - заявил Жириновский в среду журналистам.

При этом он указал, что в последнее время участились случаи массового отравления в детских образовательных учреждениях и не только. "Общественное питание - постоянные случаи массового отравления: детский сад, школа, пионерский лагерь. Почему происходит? Раньше повар был в столовой школьной, а теперь привозит какая-то фирма, выигрывает конкурс, ну и что она везет - паршивые товары, а дети травятся, и потом последствия на всю жизнь", - сказал лидер либерал-демократов.

При этом он также высказал замечания по поводу качества общепита в Госдуме, посетовав на то, что думскую столовую "никто не контролирует". "Мы все время жалуемся на качество питания. В кулинарии замерял: колбаса, ветчина - 70% превышения нитратов, - признался Жириновский. - Сами себя травим: депутатов и граждан по всей стране".

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