Победители конкурса РГО "Лучший гид" снимутся в фильмах о регионах России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Победители конкурса Русского географического общества (РГО) "Лучший гид" примут участие в съемках серии фильмов о регионах РФ. Об этом в среду сообщил президент РГО Сергей Шойгу.

"Конкурс "Лучший гид" меня впечатлил, потому что я не думал, что в такой сжатой форме, с таким артистизмом и знанием дела можно рассказать о целых регионах, столицах, культурных столицах", - сказал он.

По словам Шойгу, РГО планирует продолжать проект.

"Надеюсь, что итоги конкурса позволят нам не просто найти и отметить лучших. Мне кажется, что тут не Олимпийские игры, где один преодолел дистанцию или высоту. Это то, что должно стать хорошим сообществом гидов. Здесь необходимо, на мой взгляд, каждый год делать десять или 20 фильмов с участием этих людей", - сказал он.

По словам Шойгу, это будет обсуждаться с учеными и попечителями. "Думаю, что будет правильно, если мы учредим такой гранд", - отметил он.