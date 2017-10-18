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Первую очередь мусороперерабатывающих заводов в Подмосковье и Казани запустят в 2021 году

Общество
18 октября, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

С целью внедрения системы раздельного сбора мусора был введен запрет на захоронение отдельных видов отходов

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Первая очередь мусороперерабатывающих заводов будет запущена в 2021 году в Московской области и Казани. Об этом глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил в среду в ходе IV заседания в Кремле организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии.

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"В рамках приоритетного проекта запланировано также строительство пяти заводов по переработке отходов со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году. Первая очередь в Московской области и в городе Казань будет готова к вводу в эксплуатацию в 2021 году. С целью внедрения системы раздельного сбора и увеличения отходов вторичного оборота мы ввели запрет на захоронение отдельных видов отходов. Вышел соответствующий документ правительства", - сказал Донской.

По словам министра, введение запрета позволит увеличить объем переработки отходов, которые перерабатываются уже сегодня. В число товаров, обязательных для утилизации после утраты ими потребительских свойств, в первую очередь включены лом черных и цветных металлов, картон, полимеры, стекло, текстиль и резина.

Всего в перечне 182 пункта.

Также в Минприроды разработан проект постановления правительства для расширения круга товаров, внесенных в перечень видов, подлежащих утилизации.

Проект устанавливает нормативы утилизации на 2018, 2019, 2020 годы с учетом планового повышения на 5%. Норматив, установленный на 2018 год для большинства групп товаров, равен нормативу на 2017 год

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Год экологии в России в 2017 году был утвержден Указом президента. В организационный комитет Года экологии входят руководители федеральных органов исполнительной власти, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, главы субъектов РФ, представители научных учреждений и общественных организаций.

Основная задача Года экологии - придание нового импульса работе по совершенствованию природоохранного законодательства, экологической модернизации предприятий, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, очистке территорий и сохранению биоразнообразия.

Лидерами по числу мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку в 2017 году стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская, Саратовская и Свердловская области, а также Мурманская и Челябинская области и Ставропольский край.

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