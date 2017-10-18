Медведев утвердил оргкомитет по празднованию 500-летия Новодевичьего монастыря

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении состава оргкомитета по празднованию 500-летия основания Новодевичьего монастыря. Документ, подписанный 16 октября, опубликован на официальном портале правовой информации.
"Организационному комитету, образованному настоящим распоряжением, разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 500-летия основания Новодевичьего монастыря", - говорится в документе.
Оргкомитет состоит из 29 человек, в него, в частности, вошли митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков, вице-президент Российской академии наук Николай Макаров.
Московский Новодевичий монастырь был основан в 1524 году.