Проект по обводнению Ахтубы требует дополнительно 3 млрд рублей из бюджета

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Проект по обводнению Ахтубы для увеличения нерестовых площадей осетровых рыб требует дополнительно более 3 млрд рублей из бюджета в ближайшие три года. Об этом сообщил в среду глава Минприроды РФ Сергей Донской в ходе IV заседания Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии.
"Мы предлагаем в рамках этого приоритетного проекта обеспечить дополнительное обводнение Ахтубы в межевые периоды путем строительства водопропускного сооружения с расходом 100 кубометров в секунду. Проект предусматривает восстановление пропускной способности русел рек, мелиоративных систем, рыбоводных каналов, проведение рыбохозяйственных мелиораций. Эти задачи планируется решать совместно с Минсельхозом РФ, Росрыболовством, органами исполнительной власти Волгоградской и Астраханской областей. Для реализации этих двух направлений объективно существует потребность в дополнительных средства из федерального бюджета в ближайшие три года, которая составляет более 3 млрд рублей", - сказал Донской.
По словам министра, совместно с Минфином и Минприроды уже подготовило предложения по индексации ставок платы за пользование водными объектами, за экваторию в производстве электрической энергии, чтобы дополнительно получить 1 млрд рублей уже в 2018 году, а с учетом ежегодной индексации порядка 14 млрд рублей до 2025 года.
Год экологии в России в 2017 году был утвержден Указом президента. В Организационный комитет Года экологии входят руководители федеральных органов исполнительной власти, полномочные представители президента РФ в федеральных округах, главы субъектов РФ, представители научных учреждений и общественных организаций.
Основная задача Года экологии - придание нового импульса работе по совершенствованию природоохранного законодательства, экологической модернизации предприятий, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, очистке территорий и сохранению биоразнообразия. Лидерами по числу мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку в 2017 году стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская, Саратовская и Свердловская области, а также Мурманская и Челябинская области и Ставропольский край.