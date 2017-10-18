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Более 35 тыс. томов включает восстановленная библиотека РГО в московской штаб-квартире

Общество
18 октября, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Президент РГО Сергей Шойгу отметил, что книги пополнили библиотеку "без затрат"

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Более 35 тыс. томов включает восстановленная библиотека Русского географического общества (РГО) в московской штаб-квартире. Об этом в среду сообщил президент РГО Сергей Шойгу.

"Мы продолжаем оцифровывать библиотеки. Наша главная библиотека в Санкт-Петербурге на (улице - прим. ТАСС) Гривцова - это не только географическая библиотека, это то, что создавалось многими поколениями членов РГО, сегодня это если не самая крупная, то одна из крупнейших географических библиотек", - рассказал Шойгу. Он подчеркнул, что РГО продолжит работу по оцифровке изданий для дистанционного доступа к библиотеке.

"Здесь (в Москве - прим. ТАСС) начали формировать библиотеку. Вы знаете, что в советское время уже была библиотека в московском отделении РГО. К сожалению, в какой- то части она была утрачена по разным причинам. Мы приступили к восстановлению, сегодня... она представляет 35 тысяч томов разных, в том числе уникальных изданий", - сказал Шойгу.

Он отметил, что попечители РГО присылают книги, которые они считают важными для сохранения.

"Все 35 тыс. томов без каких-либо затрат пополнили библиотеку. Я благодарен всем, кто передает книги в дар РГО. Мы также это все систематизируем, оцифровываем, в ближайшее время сможем начать презентовать отдельные издания, которые мало кому знакомы", - подчеркнул Шойгу.

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