Москву ждут похолодание, снег и гололед

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Выходные в столице обещают быть холодными, сообщил в среду на пресс-конференции директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"21 октября [в Москве] ожидается существенное понижение температуры: холодные воздушные массы, небольшие осадки, ночные температуры + 1 +3, в области от -1 до +4, днем в области до +1 градуса. 22 октября в воскресенье ночью -4° С...+1°С, а днем -1°С...+4°С. В общем, температура близка к норме и несколько ниже нормы", - отметил он.
По словам Вильфанда, в начале следующей недели в столичном регионе температура ночью составит -5°С...0°С, днем -2°С..+3°С. "Мы не ожидаем сильных дождей и снегопадов, но осадки небольшие будут и в виде снега", - сказал он.