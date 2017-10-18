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Москву ждут похолодание, снег и гололед

Общество
18 октября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Существенное понижение температуры ожидается в субботу

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Выходные в столице обещают быть холодными, сообщил в среду на пресс-конференции директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"21 октября [в Москве] ожидается существенное понижение температуры: холодные воздушные массы, небольшие осадки, ночные температуры + 1 +3, в области от -1 до +4, днем в области до +1 градуса. 22 октября в воскресенье ночью -4° С...+1°С, а днем -1°С...+4°С. В общем, температура близка к норме и несколько ниже нормы", - отметил он.

По словам Вильфанда, в начале следующей недели в столичном регионе температура ночью составит -5°С...0°С, днем -2°С..+3°С. "Мы не ожидаем сильных дождей и снегопадов, но осадки небольшие будут и в виде снега", - сказал он.

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