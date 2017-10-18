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В Госдуму внесен законопроект о черных списках недобросовестных перевозчиков

Общество
18 октября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Перевозчик может попасть в реестр в случае, если он после вступления в силу решения суда об аннулировании лицензии перевозит пассажиров и багаж или осуществляет нелегальные перевозки пассажиров

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы внесли в среду в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается дать право региональным властям формировать реестр недобросовестных перевозчиков, которые осуществляют нелегальные перевозки пассажиров или были лишены лицензии. Текст документа размещен в думской электронной базе данных.

Изменения предусматривается внести в федеральный закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ". "Уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ ведется реестр недобросовестных перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по нерегулируемым тарифам ", - говорится в проекте закона. Этот реестр, согласно инициативе, "содержит информацию о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, участниках договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, смежному межрегиональному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего маршрута по результатам открытого конкурса".

По замыслу разработчиков, перевозчик попадает в такой реестр в случае, если он "после вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии осуществляет регулярные перевозки пассажиров и багажа или осуществляет нелегальные перевозки пассажиров".

Кроме этого, в целях обеспечения стабильности в работе транспортной системы проектом предлагается расширить перечень проверок, осуществляемых органами государственного транспортного контроля.

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