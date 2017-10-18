Самая мощная в мире плавучая ветроэлектростанция заработала у побережья Шотландии

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Самая мощная в мире плавучая ветроэлектростанция с пятью автономными турбинами начала вырабатывать в среду электроэнергию в Северном море у побережья Шотландии, сообщает вещательная корпорация Би-би-си. Конструкции, высота которых вместе с роторами достигает 253 метров, установлены в 24 км к северо-востоку от города Питерхед (область Абердиншир) в акватории площадью 4 кв. км.
Турбины общей мощностью 30 МВт станут, как ожидается, обеспечивать электроэнергией около 20 тыс. шотландских домохозяйств. Они изготовлены и доставлены в Шотландию норвежским нефтегазовым концерном Statoil ASA ("Статойл") в соответствии с программой альтернативной энергетики Hywind. К ее реализации скандинавские специалисты приступили 15 лет назад. Конструкции погружены на глубину 78 метров, заполнены балластом и водой и крепятся к морскому дну тремя тросами на глубине примерно 120 метров.
По данным экспертов, они способны работать и на глубинах до 700 метров. Чем дальше от берега, тем лучше условия для работы "ветряков" - вследствие более сильного стабильного ветра, подчеркивают они. "Этот пилотный проект свидетельствует о потенциале альтернативных энергоресурсов Шотландии и выводит Шотландию в первые ряды участников глобальной гонки по развитию технологий" в этой сфере, заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен. Новый проект вносит, по ее словам, "значительный вклад в развитие нашей экономики".
Statoil, один из первопроходцев в использовании энергии ветра, еще в 2009 году запустил высокомощную (2,3 Мвт) ветряную турбину на плавучем основании. Испытанная тогда концепция Hywind легла в основу шотландского проекта, который имеет ряд преимуществ перед стационарными морскими. Цель пилотного проекта в Шотландии - "продемонстрировать возможность создания мощных коммерческих плавучих ветроэлектростанций в будущем", отметили представители норвежской компании.