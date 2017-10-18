Эксперт: блокчейн-чиновник заменит десять обычных госслужащих уже через пять лет

АБУ-ДАБИ, 18 октября. /ТАСС/. Блокчейн-чиновники в большом количестве потребуются российской экономике уже через пять лет, но начинать готовить таких специалистов нужно в настоящее время. Об этом заявил журналистам директор направления WorldSkills АСИ, руководитель совета союза WorldSkills Russia Дмитрий Песков в кулуарах мирового чемпионата рабочих специальностей WorldSkills.

"Если сейчас определенную работу выполняют десять чиновников, то через пять лет нам понадобится только один блокчейн-чиновник", - сказал Песков.

По его словам, в обязанности блокчейн-чиновника будет входить проверка достоверности информации. "Он отвечает головой за достоверность информации, которая вносится в блокчейн. Блокчейн хорош тем, что там невозможно информацию поменять или подделать. Государство не сможет собственной волей, нажатием кнопки или по звонку изменить эту информацию", - пояснил глава "Молодых профессионалов".

"За пять лет вы увидите как блокчейн, искусственный интеллект и большие данные дойдут до обычных людей, до массовых отраслей, до обычных предприятий и сферы государственного обслуживания. Это тот же самый процесс, что и распространение сотовой связи. Поэтому надо заранее готовить людей, чтобы быстрее других стран развиваться на этих рынках, как внутри стран, так и за рубежом", - сказал Песков.