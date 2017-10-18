Браслеты "Тройка" появились в продаже в московском метро

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Силиконовые браслеты с функционалом транспортной карты "Тройка" появились в московском метрополитене: в продажу поступило 500 украшений. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

"Браслеты с чипом "Тройки" начали продаваться на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". Женские браслеты представлены в девяти цветах: красном, зеленом, синем, желтом, розовом, салатовом, черном, оранжевом, голубом, а мужские (более крупные) - в двух, красном и черном. На каждом размещен логотип метро", - рассказал Латыпов.

Браслеты продаются за 450 рублей. Сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает карта "Тройка": в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте.

Пополнить кошелек карты "Тройка", встроенной в сувенир, или записать на носитель любой тип проездного билета можно в кассах метро. Кроме того, перевести деньги в кошелек "Тройки" можно через мобильное приложение "Метро Москвы", а также с помощью сервиса онлайн-пополнения на сайте mos.ru в разделе "Услуги". Номер карты указан на внутренней стороне браслета.

Кроме того, в московском метрополитене можно купить и другой сувенир с функционалом "Тройки" - брелоки. Они продаются в сувенирных магазинах и на стойках "Живое общение". Брелоки стоят 350 рублей. С начала года пассажиры купили 12 тысяч таких транспортных сувениров.