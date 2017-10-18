Полиция Абу-Даби может пересесть на летающие мотоциклы российского производства

АБУ-ДАБИ, 18 октября. /ТАСС/. Летающие мотоциклы российского производства могут вскоре появиться на вооружении у полиции Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщил в среду журналистам директор направления WorldSkills АСИ, руководитель совета союза WorldSkills Russia Дмитрий Песков в кулуарах мирового чемпионата рабочих специальностей WorldSkills.

"Сегодня одна из компаний-резидентов "Сколкова", которая поддерживает наши институты развития, разрабатывает летающий мотоцикл. В России мы видели его на выставках. Коллеги ведут переговоры с полицией Абу-Даби и нескольких других эмиратов о переводе полиции на летающие мотоциклы российского производства", - сказал Песков.

По его словам, в настоящий момент эта тактика проходит испытания в условиях местного климата. "Понятно, что пока далеко не летает, на несколько километров, и не летает долго, хотя, это уже десятки метров в высоту", - добавил он.

Песков пояснил, что для Абу-Даби такие летающие мотоциклы очень актуальны. "Для Абу-Даби огромная проблема - это эвакуация из небоскреба. Не существует таких высоких пожарных кранов. Одна из таких возможностей - быстро долететь и спасти человека - это как раз летающий мотоцикл, поэтому, я думаю, что уже через несколько лет мы увидим арабскую полицию, которая перемещается на российских летающих мотоциклах", - добавил он.