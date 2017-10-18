УФСИН: бизнесмену Айрапетяну оказывали в колонии необходимую медицинскую помощь

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Предпринимателю Левону Айрапетяну, скончавшемуся от онкологического заболевания в колонии, оказывалась вся необходимая медицинская помощь, в августе суд отказался освободить его от наказания в связи с болезнью. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Республике Мордовия.

Айрапетян скончался 18 октября в исправительной колонии №12. "Фактов неоказания медицинской помощи, необеспечения лекарственными средствами, нарушений в действиях медицинских работников в отношении осужденного Айрапетяна не установлено", - говорится в сообщении.

2 ноября 2016 года администрация колонии направляла в суд материалы для рассмотрения вопроса об освобождении Айрапетяна от наказания в связи с болезнью, как это предусмотрено ст. 81 УК РФ. "11 августа 2017 года судом было отказано в удовлетворении ходатайства об освобождении осужденного Л. Айрапетяна от наказания в связи с болезнью. Судебное решение было обжаловано заявителем в установленном порядке", - уточнили в УФСИН.

В ведомстве сообщили, что Айрапетян при поступлении в колонию прошел медицинский осмотр, его взяли на диспансерный учет по имеющимся хроническим заболеваниям, в ходе которого ему проводились необходимые лабораторные и инструментальные исследования, консультации врачей- специалистов. "За время отбывания наказания он неоднократно обращался за медицинской помощью, которую получал регулярно в необходимом объеме в амбулаторных и стационарных условиях ФКУЗ МСЧ-13 ФСИН России", - говорится в сообщении.

Кроме того, Айрапетян проходил обследование в Республиканском онкологическом диспансере, проводился онкоконсилиум, были определены рекомендации по наблюдению по месту отбывания наказания.