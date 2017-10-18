Футбольный "Спартак" нанес имена 2690 болельщиков на клубный автобусСпорт 18 октября, 16:59
Около 9 тысяч болельщиков ожидается на матче Лиги Европы "Шериф" - "Локомотив"Спорт 18 октября, 16:43
"Газпром нефть" переименовала месторождение, чтобы партнерам было легче его произноситьЭкономика и бизнес 18 октября, 16:34
В Красноярске отметили 500 дней до УниверсиадыСпорт 18 октября, 16:32
Бразильская прокуратура предъявила обвинения в коррупции главе оргкомитета ОИ-2016Спорт 18 октября, 16:20
Историки назвали диссертацию Мединского важной и полезной для наукиНаука 18 октября, 16:18
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром"Спорт 18 октября, 16:14
Росстат: грузооборот транспорта в России за 9 месяцев вырос на 6,8%Транспорт 18 октября, 16:11
Сергей Павлов стал новым главным тренером ФК "Ротор-Волгоград"Спорт 18 октября, 16:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу напишет географический диктант в конце ноября.
Как рассказал вице-президент РГО Николай Касимов, в этом году географический диктант пройдет в третий раз и продлится 45 минут. По его словам, мероприятие пройдет 26 ноября во всех регионах РФ в 12:00 по местному времени. Он отметил, что на данный момент зарегистрирована 641 площадка, и их число постоянно растет. В Москве основной площадкой станет МГУ.
"Очень важно для нас, что уже 16 стран захотели писать этот диктант. Тем самым мы выходим на международный уровень", - сказал Касимов. По данным РГО, это Великобритания, Аргентина, Дания, Норвегия, Польша, Турция, Румыния, Чехия, Сербия, Эстония, Украина и другие.
"Я приду обязательно. Думаю, что многие коллеги, которые хотят проверить свои знания, тоже будут", - рассказал Шойгу.
Также диктант можно будет написать в интернете. В прошлом году географический диктант написали более 187 тыс. человек.