Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу напишет географический диктант

Общество
18 октября, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В этом году диктант пройдет во всех регионах РФ, он продлится 45 минут

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу напишет географический диктант в конце ноября.

Как рассказал вице-президент РГО Николай Касимов, в этом году географический диктант пройдет в третий раз и продлится 45 минут. По его словам, мероприятие пройдет 26 ноября во всех регионах РФ в 12:00 по местному времени. Он отметил, что на данный момент зарегистрирована 641 площадка, и их число постоянно растет. В Москве основной площадкой станет МГУ.

"Очень важно для нас, что уже 16 стран захотели писать этот диктант. Тем самым мы выходим на международный уровень", - сказал Касимов. По данным РГО, это Великобритания, Аргентина, Дания, Норвегия, Польша, Турция, Румыния, Чехия, Сербия, Эстония, Украина и другие.

"Я приду обязательно. Думаю, что многие коллеги, которые хотят проверить свои знания, тоже будут", - рассказал Шойгу.

Также диктант можно будет написать в интернете. В прошлом году географический диктант написали более 187 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Разгерметизация на "Союзе МС-02" не повлияла на жизнеобеспечение экипажа
2
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
3
Москву ждут похолодание, снег и гололед
4
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
5
Замглавы финансово-экономического управления ФСИН задержана по делу Коршунова
6
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама