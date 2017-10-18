МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу напишет географический диктант в конце ноября.

Как рассказал вице-президент РГО Николай Касимов, в этом году географический диктант пройдет в третий раз и продлится 45 минут. По его словам, мероприятие пройдет 26 ноября во всех регионах РФ в 12:00 по местному времени. Он отметил, что на данный момент зарегистрирована 641 площадка, и их число постоянно растет. В Москве основной площадкой станет МГУ.

"Очень важно для нас, что уже 16 стран захотели писать этот диктант. Тем самым мы выходим на международный уровень", - сказал Касимов. По данным РГО, это Великобритания, Аргентина, Дания, Норвегия, Польша, Турция, Румыния, Чехия, Сербия, Эстония, Украина и другие.

"Я приду обязательно. Думаю, что многие коллеги, которые хотят проверить свои знания, тоже будут", - рассказал Шойгу.

Также диктант можно будет написать в интернете. В прошлом году географический диктант написали более 187 тыс. человек.