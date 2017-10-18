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Татарстан планирует направить на проект по оздоровлению Волги 15,7 млрд руб.

Общество
18 октября, 15:40 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 18, октября. /ТАСС

Запланированные мероприятия позволят решить проблему сброса в реку недостаточно очищенных сточных вод

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КАЗАНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Власти Татарстана рассчитывают провести мероприятия на 15,7 млрд руб. в рамках регионального проекта по оздоровлению Волги до 2025 года. Финансироваться проект будет из федерального и регионального бюджетов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

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''Совместно с Минприроды России был сформирован региональный приоритетный проект по оздоровлению Волги, в рамках которого до 2025 года предварительно запланировано проведение мероприятий на общую сумму 15,7 млрд рублей [федеральный бюджет - 8,6 млрд руб., бюджет республики - 5,9 млрд руб., внебюджетные источники - 1,2 млрд руб.]", - пояснили в пресс-службе.

По словам министра экологии республики Фарида Абдулганиева, эти мероприятия помогут решить одну из главных проблем, влияющих на состояние Волги, - сброс недостаточно очищенных сточных вод. В рамках реализации регионального проекта основной упор будет сделан на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений канализации.

Сейчас министерство ведет совместную работу с органами прокуратуры и самими водопользователями, которая ориентирована капитальный ремонт очистных сооружений.

По данным министерства, Татарстан принимает участие в формировании двух приоритетных проектов по направлению "Экология" - это "Чистая страна" и "Оздоровление Волги". Как сообщалось, власти Татарстана направили предложение в Минприроды России о включении в проект "Оздоровление Волги" 24 объектов республики.

Как сообщалось ранее, в Казани сейчас занимаются решением проблемы иловых полей МУП "Водоканал", которые загрязняют почву и подземные воды тяжелыми металлами. По данным управления Росприроднадзора по Татарстану, рекультивацию иловых полей казанского водоканала планируют провести с 2017 по 2019 годы и потратить на это 516 млн рублей (из них 266,7 млн руб. из федерального бюджета - прим. ТАСС).

Также Татарстан начал реализовывать проект по подъему затонувших судов в акватории Волги и Камы, в его рамках планируется поднять 90 судов.

Федеральный приоритетный проект "Оздоровление Волги" уже внесен в правительство, его бюджет порядка 200 млрд рублей до 2025 года, половина из которых - частные инвестиции.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о поддержании биоразнообразия реки Волги и о финансировании этих мероприятий. Такое поручение дано Минприроды и другим ведомствам по итогам обсуждения в Госдуме отчета о результатах работы кабинета в 2016 году. Как сообщил вице-премьер Александр Хлопонин, поэтапный план реализации проекта очистки реки Волги будет представлен в ближайшее время.

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