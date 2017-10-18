Члены оргкомитета Года экологии обсуждают вопрос объявления Года воды

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Члены организационного комитета по проведению Года экологии предложили объявить 2019 год Годом воды. Об этом глава Минприроды Сергей Донской рассказал журналистам в среду после IV заседания оргкомитета в Кремле.

"На мой взгляд, несколько интересных предложений прозвучали. Это и вопрос, связанный с объявлением следующего года Годом воды", - сказал Донской.

Также министр заявил, что финансирование проекта по сокращению сброса загрязненных сточных вод можно успешно реализовать, в частности, благодаря созданию специального фонда.

"Для реализации большей части мероприятий проекта, связанных с сокращением сброса загрязнённых сточных вод, может быть решена с привлечением средств специально создаваемого фонда. По оценкам, фонд должен аккумулировать около 10 млрд руб. ежегодно. Средства фонда будут направляться на субсидирование процентных ставок, грантовую поддержку разработки проектной документации, софинансирование на льготу в условиях инвестиционных проектов и поддержку разработку технологий, направленных на уменьшение негативного воздействия на водные объекты, внедрение наилучших чистых технологий", - сказал Донской.

По словам министра, результатом реализации проекта станет сокращение загрязненных сточных вод в девять раз, ликвидация наиболее опасных объектов, наносящих вред природе, сохранение уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы и улучшение качества жизни более 600 млн россиян.

Год экологии в России в 2017 году был утвержден Указом президента. В организационный комитет Года экологии входят руководители федеральных органов исполнительной власти, полномочным представители президента РФ в федеральных округах, главы субъектов РФ, представители научных учреждений и общественных организаций.

Основная задача Года экологии - придание нового импульса работе по совершенствованию природоохранного законодательства, экологической модернизации предприятий, внедрению современных ресурсосберегающих технологий, очистке территорий и сохранению биоразнообразия.