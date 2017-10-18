Саратовские активисты почистят Волгу с помощью толстолобика и белого амура

САРАТОВ, 18 октября. /ТАСС/. Жители Саратова выпустят в Волгу более 50 тыс. мальков толстолобика и белого амура. По замыслу организаторов-любителей подводной охоты, которые приобрели более тонны мальков на собственные деньги - популяция растительноядных рыб поможет предотвратить зарастание обмелевших заливов у берегов реки, сообщает в среду пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

"Экологическая акция "Волга, живи!" инициирована любителями подводной охоты. Всего в Волгу выпустят более 50 тыс. мальков, из которых - 35 тыс. толстолобика и более 17 тыс. белого амура. Общий вес выпущенной рыбы составит более тонны. Старт акции намечен на полдень 22 октября в черте городского пляжа", - рассказали в пресс-службе комитета.

По данным областного Минприроды, на мелководьях Волги в границах области зарастает около 300 тыс. гектаров акватории, на обмелевших участках реки появляются "чащи" камыша. "Других способов борьбы [c зарастанием мелководных участков русла], кроме растительноядной рыбы, нет. Обрабатывать воду пестицидами нельзя по понятным причинам, а современная техника не справится с такими объемами", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в этом году пользователи рыбопромысловых участков планируют выпустить полмиллиона мальков травоядных рыб. В пределах области на Волге расположены два крупных водохранилища: Саратовское и Волгоградское.

В мае в правительство РФ был внесен приоритетный проект "Оздоровление Волги". Его бюджет на период до 2025 года составляет порядка 200 млрд рублей, половина из которых - частные инвестиции.

В результате реализации проекта на Волге, которая вместе с бассейном занимает территорию, равную 13% площади Европы, на 4,5 кубических километра будет сокращен объем загрязненных сточных вод, будут ликвидированы объекты накопленного вреда окружающей среде, оказывающие негативное влияние на водные объекты. Водоохранные зоны и зоны санитарной охраны будут приведены в состояние, соответствующее их статусу.