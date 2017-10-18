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Вьетнамская актриса сообщила о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

Общество
18 октября, 18:49 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович

Продюсер пообещал девушке большую карьеру в Голливуде после ее участия в фильме "Шанхай"

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ХАНОЙ, 17 октября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вьетнамская модель и актриса Ву Тху Фыонг, сыгравшая в вышедшем в 2010 году голливудском триллере "Шанхай", рассказала о том, что девять лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны Харви Вайнштейна. По словам 32-летней актрисы, поведать свою историю она решилась после того, как начал набирать обороты скандал вокруг продюсера, которого американские СМИ обвинили в том, что в течение примерно 30 лет продюсер подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал.

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Что нужно знать о скандале вокруг Харви Вайнштейна

Будучи профессиональной моделью, Ву Тху Фыонг познакомилась с Вайнштейном в 2008 году на проходившем в южном вьетнамском городе Хошимин кастинге актеров для будущего шпионского триллера "Шанхай". Фыонг получила в фильме эпизодическую роль. Между ней и продюсером установились дружеские отношения, Вайнштейн даже посещал ее фэшн-салон в Хошимине и обещал сделать популярным ее дизайнерский бренд в Голливуде как, собственно, и саму Фыонг в качестве кинозвезды.

Именно с этой целью продюсер пригласил вьетнамскую актрису в Соединенные Штаты. В один из дней Вайнштейн назначил Фыонг встречу в гостинице в Голливуде, чтобы "обсудить дальнейшее участие в голливудских кинопроектах". "Помощница Вайнштейна привела меня в его номер и вскоре удалилась. А еще через несколько минут там появился Харви Вайнштейн, на котором из одежды было лишь полотенце на бедрах", - вспоминает Фыонг. Вайнштейн спросил, готова ли она сниматься в постельных сценах, которые будут в его новом фильме и предложил лично "прорепетировать" такие сцены, что будет необходимо для ее дальнейшей успешной карьеры в Голливуде. Актриса ответила ему отказом.

 

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