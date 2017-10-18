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Пассажиры метро раскупили партию браслетов с функционалом карты "Тройка" за три часа

Общество
18 октября, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Новые партия поступит в продажу в конце октября

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© Пресс-служба Московского метрополитена

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пассажиры московского метро раскупили партию из 500 силиконовых браслетов с функционалом транспортной карты "Тройка", которые поступили в продажу с 18 октября, за 3,5 часа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"Первая партия силиконовых браслетов с функционалом карты "Тройка", которые поступили в продажу в сувенирные магазины столичного метро в количестве 500 штук, разошлась всего за 3,5 часа. Мы уже заказали новую партию, которая появится в продаже конце октября", - привела пресс-служба слова первого замначальника московского метрополитена по клиентской работе и стратегическому развитию Романа Латыпова.

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Он уточнил, что сувениры с функцией транспортной карты позволяют оплатить проезд везде, где работает карта "Тройка": в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте. Пополнить кошелек карты "Тройка", встроенной в сувенир, или записать на носитель любой тип проездного билета можно в кассах метро. Также пополнить кошелек "Тройки" можно через мобильное приложение "Метро Москвы", номер карты указан на внутренней стороне браслета.

Браслеты с чипом "Тройки" можно было купить на стойке "Живое общение" на станции "Пушкинская" и в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная". Женские браслеты представлены в девяти цветах: красном, зеленом, синем, желтом, розовом, салатовом, черном, оранжевом, голубом, а мужские (более крупные) - в красном и черном. На каждом размещен логотип метро. Кроме того, в московском метрополитене можно купить и другой сувенир с функционалом "Тройки" - брелоки. С начала года пассажиры купили 12 тыс. таких транспортных сувениров.

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