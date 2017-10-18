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Участковых врачей на Кубани привлекут к популяризации санаторного лечения

Общество
18 октября, 18:06 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 18, октября. /ТАСС

В Министерстве курортов региона сообщили, что с октября стартовала программа "Южная здравница", в которой участвуют около 40 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов

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КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края разработали программу медицинской реабилитации на базе санаториев Краснодарского края. Для участковых врачей поликлиник подготовлены буклеты о возможностях санаторно-курортного лечения в межсезонье, сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Христофор Константиниди.

Краевое совещание, посвященное оздоровлению жителей региона, собрало в курортном поселке Кабардинка под Геленджиком около 300 врачей и руководителей здравниц.

"Сейчас в крае реализуется более 500 уникальных оздоровительных и лечебных программ с использованием минеральной воды и грязей, а предприятия санаторно-курортного комплекса специализируются на лечении многих заболеваний. Опросы показали, что наиболее эффективный канал продвижения этого продукта - консультация практикующего врача, которому доверят посетители поликлиник, для них мы подготовили информационные материалы о возможностях санаториев", - сказал на совещании Константиниди.

В Министерстве курортов Кубани добавили, что с октября стартовала краевая маркетинговая программа "Южная здравница", в которой участвуют около 40 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов. Санаторное лечение с проживанием обойдется жителям Краснодарского края и соседних регионов в половину стоимости путевки в летнее время.

По словам регионального министра здравоохранения Евгения Филиппова, сейчас порядка 40 тыс. жителей края нуждаются в медицинской реабилитации после перенесенных острых периодов заболеваний.

"Мы будем рекомендовать врачам по возможности направлять пациентов на реабилитацию в санатории. В краевых больницах планируется открыть так называемые реабилитационные койки", - отметил Филиппов.

Всего в межсезонье отдыхающих будут принимать около 140 кубанских здравниц. Это, по прогнозам властей Кубани, позволит до конца года увеличить турпоток в регионе до 16 млн человек. С начала 2017 курорты края уже приняли более 14 млн гостей.

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