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Песков заявил, что Познер не просил у него разрешения на интервью с Ходорковским

Общество
18 октября, 17:57 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 18, октября. /ТАСС

Ранее ведущий заявил, что согласовывал интервью с Кремлем

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ведущий Владимир Познер не просил у него разрешения пригласить в эфир своей авторской программы Михаила Ходорковского.

"Это абсолютно неформальные разговоры, это не связано с тем, что кто-то просил разрешение, - заявил Песков журналистам. - Это обмен мнениями".

Так представитель Кремля прокомментировал слова Познера о том, что журналист обсуждал с пресс-секретарем вопрос о приглашении в эфир Ходорковского. Песков уточнил, что с Познером обсуждались многие вопросы, но это было неформальное общение.

Ранее Познер в одном из интервью заявил, что согласовывал с Кремлем интервью с Ходорковским после того, как тот вышел из колонии.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Познер, Владимир Владимирович Ходорковский, Михаил Борисович
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