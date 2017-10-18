Песков не стал рассказывать, что подарил ему Путин на день рождения

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин поздравил его с юбилеем 17 октября.

При этом он отказался назвать, какой именно подарок подарил ему российский лидер.

"Подарил. Не скажу [что именно]", - ответил журналистам Песков на вопрос, подарил ли Путин ему что-либо на день рождения.

17 октября 2017 года заместителю руководителя администрации президента РФ Дмитрию Пескову исполнилось 50 лет.