Песков не стал рассказывать, что подарил ему Путин на день рождения

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СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин поздравил его с юбилеем 17 октября.
При этом он отказался назвать, какой именно подарок подарил ему российский лидер.
"Подарил. Не скажу [что именно]", - ответил журналистам Песков на вопрос, подарил ли Путин ему что-либо на день рождения.
17 октября 2017 года заместителю руководителя администрации президента РФ Дмитрию Пескову исполнилось 50 лет.