Федотов выступает против возможного сокращения штата МВД

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что выступает против возможного сокращения штатов МВД.

"Мы обеспокоены сообщениями о возможном сокращении штатов в системе МВД и считаем это недопустимым", - сказал глава Совета ТАСС, комментируя публикации в СМИ о существовании такого плана.

"В МВД сравнительно недавно уже прошло сокращение штатов, но никакая забота об экономии бюджетных средств не может оправдать новых сокращений, потому что от этих людей зависит безопасность граждан", - подчеркнул Федотов.