В МВД опровергли информацию о сокращении в центре по противодействию экстремизму

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию о сокращении личного состава в некоторых подразделениях МВД, в том числе в Центре по противодействию экстремизму. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на замначальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД Владимира Макарова, который рассказал, что в некоторых подразделениях ведомства, в том числе и в ГУПЭ проходят проверки и ожидается сокращение личного состава.
"Опубликованная в СМИ информация по вопросу "готовящихся сокращений самых рабочих подразделений" в МВД России отражает субъективное мнение заместителя начальника ГУПЭ МВД России Владимира Макарова и не соответствует фактическому положению дел", - сказала она.