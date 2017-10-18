В МВД опровергли информацию о сокращении в центре по противодействию экстремизму

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию о сокращении личного состава в некоторых подразделениях МВД, в том числе в Центре по противодействию экстремизму. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на замначальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД Владимира Макарова, который рассказал, что в некоторых подразделениях ведомства, в том числе и в ГУПЭ проходят проверки и ожидается сокращение личного состава.

"Опубликованная в СМИ информация по вопросу "готовящихся сокращений самых рабочих подразделений" в МВД России отражает субъективное мнение заместителя начальника ГУПЭ МВД России Владимира Макарова и не соответствует фактическому положению дел", - сказала она.