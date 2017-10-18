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В МВД опровергли информацию о сокращении в центре по противодействию экстремизму

Общество
18 октября, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

По словам официального представителя министерства Ирины Волк, опубликованная в СМИ информация по этому вопросу отражает субъективное мнение замначальника ГУПЭ МВД Владимира Макарова

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. МВД России опровергло информацию о сокращении личного состава в некоторых подразделениях МВД, в том числе в Центре по противодействию экстремизму. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на замначальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД Владимира Макарова, который рассказал, что в некоторых подразделениях ведомства, в том числе и в ГУПЭ проходят проверки и ожидается сокращение личного состава.

"Опубликованная в СМИ информация по вопросу "готовящихся сокращений самых рабочих подразделений" в МВД России отражает субъективное мнение заместителя начальника ГУПЭ МВД России Владимира Макарова и не соответствует фактическому положению дел", - сказала она.

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