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Минздрав внес в правительство РФ проект антитабачной концепции

Общество
18 октября, 19:27 дата обновления: 18 октября, 19:49 UTC+3

Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, концепция предлагает ввести налог на продажу, в том числе, электронных сигарет

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ разработало и внесло в правительство новую концепцию по сокращению курения табака до 2022 года. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила в среду на форуме Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

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"Мы разработали новый этап концепции по борьбе с табакокурением, в которой введем новые меры, ограничивающие курение, с 2018 по 2022 годы и в дальнейшей перспективе. Эта новая концепция внесена в правительство Российской Федерации, в настоящее время будем там обсуждать", - сказала она.

Министр подчеркнула, что концепция "включает в себя меры, направленные на ограничение, в том числе, средств электронной доставки никотина".

Проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты.

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Проект концепции также предлагает ввести с 2017 года налог на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина в размере 10% от цены данных товаров. При этом полученные деньги будут направлены в бюджеты субъектов РФ. В концепции также предусмотрено введение с 2018 года экологического налога на сигареты и введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу разработан по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой. Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.

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Антитабачная концепция Минздрава
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