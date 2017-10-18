Минздрав внес в правительство РФ проект антитабачной концепции

ЦСКА одержал девятую победу подряд в КХЛ, разгромив "Металлург"Спорт 18 октября, 19:31
"Соколы России" исполнили фигуры высшего пилотажа для участников фестиваля молодежиАрмия и ОПК 18 октября, 19:08
Футболисты Миранчуки хотят подарить себе на день рождения победу в матче с "Шерифом"Спорт 18 октября, 18:56
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента РоссииПолитика 18 октября, 18:51
В результате стрельбы в бизнес-центре в США погибли три человекаПроисшествия 18 октября, 18:48
Шахматист Гареев победил в сеансе одновременной игры вслепую на 24 досках на ВФМС-2017Спорт 18 октября, 18:47
Москвички смогут пройти быстрое обследование на рак груди в столичных поликлиникахМосква 18 октября, 18:29
Фигурист Климов заявил, что полностью готов к выступлению на московском этапе Гран-приСпорт 18 октября, 18:13
"Ленинка" представила уникальные карты об освоении русского СевераКультура 18 октября, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ разработало и внесло в правительство новую концепцию по сокращению курения табака до 2022 года. Об этом министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила в среду на форуме Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями.
"Мы разработали новый этап концепции по борьбе с табакокурением, в которой введем новые меры, ограничивающие курение, с 2018 по 2022 годы и в дальнейшей перспективе. Эта новая концепция внесена в правительство Российской Федерации, в настоящее время будем там обсуждать", - сказала она.
Министр подчеркнула, что концепция "включает в себя меры, направленные на ограничение, в том числе, средств электронной доставки никотина".
Проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты.
Проект концепции также предлагает ввести с 2017 года налог на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина в размере 10% от цены данных товаров. При этом полученные деньги будут направлены в бюджеты субъектов РФ. В концепции также предусмотрено введение с 2018 года экологического налога на сигареты и введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.
Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу разработан по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой. Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33% до 25%.