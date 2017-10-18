Кузнецова просит СК и Рособрнадзор расследовать случаи гибели детей на уроках физкультуры

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращения руководству Следственного комитета России и Федеральной службы в сфере образования и науки (Рособрнадзор) с просьбой проанализировать и обобщить данные о причинах гибели детей на уроках физкультуры. Об этом сообщила в среду пресс-служба омбудсмена.

"Нужно делать выводы из этих страшных трагедий, и как можно скорее. Мы направили запрос и в Следственный комитет, и в Рособрнадзор", - цитирует Кузнецову пресс-служба.

Детский омбудсмен считает необходимым изучить причины каждого из известных случаев гибели детей во время занятий физкультурой, классифицировать и обобщить их, чтобы системно подойти к предотвращению подобных трагических случаев.

"При приеме в спортивные секции, при распределении нагрузок на уроках физкультуры необходим учет индивидуальных особенностей. Именно медицинские рекомендации должны лечь в основу программ физической подготовки школьников", - подчеркнула она.

В релизе отмечается, что, по данным Министерства образования и науки, в течение 2016-2017 учебного года во время или после урока физкультуры скончались 211 школьников. Последний случай произошел в Красноярске 17 октября, где на уроке физкультуры умер 10-летний мальчик.